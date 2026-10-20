四项民调显示南非非国大支持率下降——Daily Maverick

南非四项全国性民调显示，非国大（ANC）的支持率下降，民主联盟（DA）的支持率上升。正如Daily Maverick报道，与2024年全国选举结果相比，每项研究中非国大的支持率都至少低了6个百分点，而民主联盟的支持率至少上升了3个百分点。

民调结果

在2024年全国选举中，非国大获得了40.2%的选票。有关政党支持率变化的结论基于The Common Sense/Social Research Foundation、Ipsos、News24/Sabi的研究，以及The Common Sense/Social Research Foundation进行的一项重复民调。

首项TCS/SRF民调于8月公布，Ipsos于9月初公布其民调，尽管Ipsos的实地调查更早进行。News24/Sabi的数据于10月初发布，第二项TCS/SRF民调的结果则于10月中旬公布。根据这些研究的评估，MK党维持了大致相同的支持率。EFF的数据有所不同：视民调而定，其支持率要么略有上升，要么下降数个百分点。

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地方层面

该媒体指出，全国性民调并未反映地方选举的全貌，尤其是在大城市。汇总数据可能会掩盖非国大在南非城市地区支持率的下滑，尤其是在豪登省。

此类民调也未能完全反映小党对城市联盟的影响。IFP在全国层面3%至5%的支持率，并未显示其在埃特克维尼作为潜在“造王者”的作用，而FF+在茨瓦内拥有显著地位。ActionSA在豪登省全部三个大都市都有代表，而PA在全国层面的支持率不足2.5%，据该媒体评估，其可能影响大都市以及西开普省农村地区的联盟。

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