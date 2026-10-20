Cztery ogólnokrajowe sondaże w RPA wykazały spadek poparcia dla ANC i wzrost notowań DA. Jak informuje Daily Maverick, w porównaniu z wynikiem wyborów krajowych z 2024 roku poparcie dla ANC w każdym z badań jest niższe o co najmniej sześć punktów procentowych, podczas gdy poparcie dla DA wzrosło o co najmniej trzy punkty.

Wyniki sondaży

W wyborach krajowych w 2024 roku ANC zdobył 40,2% głosów. Wnioski dotyczące zmian poparcia dla partii opierają się na badaniach The Common Sense/Social Research Foundation, Ipsos, News24/Sabi oraz powtórzonym sondażu The Common Sense/Social Research Foundation.

Pierwszy sondaż TCS/SRF opublikowano w sierpniu, Ipsos — na początku września, chociaż badanie terenowe Ipsos przeprowadzono wcześniej. Dane News24/Sabi opublikowano na początku października, a wyniki drugiego sondażu TCS/SRF — w połowie października. Partia MK, według ocen tych badań, utrzymuje mniej więcej ten sam poziom poparcia. Wyniki EFF są zróżnicowane: w zależności od sondażu albo nieznacznie rosną, albo spadają o kilka punktów.

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Wymiar lokalny

Publikacja zaznacza, że sondaże krajowe nie odzwierciedlają pełnego obrazu wyborów lokalnych, w szczególności w dużych miastach. Łączne dane mogą wygładzać spadek poparcia dla ANC na obszarach miejskich RPA, przede wszystkim w prowincji Gauteng.

Takie sondaże również nie odzwierciedlają w pełni wpływu mniejszych partii na koalicje w miastach. Krajowe poparcie dla IFP na poziomie 3–5% nie pokazuje jej roli potencjalnego „królodawcy” w eThekwini, podczas gdy FF+ ma znaczącą pozycję w Tshwane. ActionSA jest reprezentowana we wszystkich trzech metropoliach Gautengu, a PA, która ma mniej niż 2,5% poparcia na poziomie krajowym, według oceny publikacji może wpływać na koalicje w metropoliach i na obszarach wiejskich prowincji Przylądek Zachodni.

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