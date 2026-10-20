Четыре общенациональных опроса в ЮАР показали снижение поддержки АНК и рост показателей ДА. Как сообщает Daily Maverick, по сравнению с результатом национальных выборов 2024 года поддержка АНК в каждом из исследований ниже как минимум на шесть процентных пунктов, тогда как поддержка ДА выросла как минимум на три пункта.

Результаты опросов

На национальных выборах 2024 года АНК получил 40,2% голосов. Выводы об изменении поддержки партий основаны на исследованиях The Common Sense/Social Research Foundation, Ipsos, News24/Sabi и повторном опросе The Common Sense/Social Research Foundation.

Первый опрос TCS/SRF был опубликован в августе, Ipsos — в начале сентября, хотя полевой этап исследования Ipsos проходил раньше. Данные News24/Sabi вышли в начале октября, а результаты второго опроса TCS/SRF — в середине октября. Партия MK, по оценкам этих исследований, сохраняет примерно одинаковый уровень поддержки. Показатели EFF различаются: в зависимости от опроса они либо несколько растут, либо сокращаются на несколько пунктов.

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Местное измерение

Издание отмечает, что национальные опросы не воспроизводят полную картину местных выборов, в частности в крупных городах. Совокупные данные могут сглаживать спад поддержки АНК в городских районах ЮАР, прежде всего в провинции Гаутенг.

Такие опросы также не в полной мере отражают влияние небольших партий на коалиции в городах. Национальная поддержка IFP на уровне 3–5% не показывает ее роли потенциального «создателя королей» в Этеквини, тогда как FF+ имеет заметные позиции в Тшване. ActionSA представлена во всех трех мегаполисах Гаутенга, а PA, имеющая менее 2,5% поддержки на национальном уровне, по оценке издания, может влиять на коалиции в мегаполисах и сельских районах провинции Западный Кейп.

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