在新一届国会开始工作后，美国民主党将在参议院拥有56个席位——这是近二十年来任何一个政党获得的最大多数席位。阿拉斯加州计票结束后，最终结果得到确认，民主党人玛丽·佩尔托拉击败了现任共和党人丹·沙利文。

沙利文成为本次中期选举中第九位失去参议院席位的共和党人。寻求担任多数党领袖的参议院民主党领袖查克·舒默表示，该党必须不辜负选民的信任。《卫报》报道。

民主党的计划

舒默和哈基姆·杰弗里斯表示，他们打算积极推进立法和调查。在民主党赢得众议院多数席位后，杰弗里斯被民主党提名担任众议院议长。舒默指责总统唐纳德·特朗普的政府腐败和混乱，并将降低美国人的生活成本列为优先事项之一。

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该党领导层表示，计划聚焦于民主党内部已有共识的问题。其中包括恢复《平价医疗法案》下医疗保险计划的补贴，以及试图推动取消特朗普实施的关税。

多数席位的限制

与此同时，56个席位不足以让民主党单独推翻总统否决：这需要国会两院三分之二议员的支持。若没有部分共和党人的支持票，这样的多数也不足以在参议院克服冗长辩论阻挠。

在1月3日第120届国会开始工作前，民主党必须决定其党团领导层。来自马里兰州的参议员克里斯·范霍伦宣布，他将挑战舒默，竞逐多数党领袖职位；党团闭门投票定于12月1日举行。该报称，可能加剧党内分歧的问题包括对以色列的援助。

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