В США Демократическая партия после начала работы нового Конгресса будет иметь 56 мест в Сенате — самое большое большинство для какой-либо партии почти за два десятилетия. Окончательный результат подтвердился после завершения подсчета голосов на Аляске, где демократка Мэри Пелтола победила действующего республиканца Дэна Салливана.

Салливан стал девятым республиканцем, потерявшим место в Сенате на этих промежуточных выборах. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер, претендующий на должность лидера большинства, заявил, что партия должна оправдать доверие избирателей. Об этом сообщает The Guardian.

Планы демократов

Шумер и Хаким Джеффрис, которого демократы выдвинули на должность спикера Палаты представителей после получения там большинства, заявляли о намерении активно заниматься законодательством и расследованиями. Шумер обвинил администрацию президента Дональда Трампа в коррупции и хаосе, а также назвал среди приоритетов снижение расходов для американцев.

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Руководство партии дало понять, что планирует сосредоточиться на вопросах, по которым у демократов есть консенсус. Среди них — восстановление субсидий для медицинских планов по закону Affordable Care Act и попытка добиться отмены тарифов, введенных Трампом.

Ограничения большинства

В то же время 56 мест не позволят демократам самостоятельно преодолеть президентское вето: для этого необходима поддержка двух третей членов обеих палат Конгресса. Такого большинства также недостаточно, чтобы преодолеть филибастер в Сенате без части голосов республиканцев.

До начала работы 120-го Конгресса 3 января демократы должны определиться с руководством своей фракции. Сенатор от Мэриленда Крис Ван Холлен объявил, что бросит вызов Шумеру в борьбе за должность лидера большинства; закрытое голосование фракции запланировано на 1 декабря. Среди вопросов, которые могут усилить внутренние разногласия, издание называет помощь Израилю.

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