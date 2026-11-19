W USA Partia Demokratyczna po rozpoczęciu pracy nowego Kongresu będzie mieć 56 miejsc w Senacie — największą większość dla jakiejkolwiek partii od niemal dwóch dekad. Ostateczny wynik potwierdzono po zakończeniu liczenia głosów na Alasce, gdzie demokratka Mary Peltola pokonała urzędującego republikanina Dana Sullivana.

Sullivan został dziewiątym republikaninem, który stracił miejsce w Senacie w tych wyborach śródokresowych. Lider demokratów w Senacie Chuck Schumer, który ubiega się o stanowisko lidera większości, oświadczył, że partia musi sprostać zaufaniu wyborców. Informuje o tym The Guardian.

Plany demokratów

Schumer i Hakeem Jeffries, którego demokraci wysunęli na stanowisko spikera Izby Reprezentantów po zdobyciu tam większości, deklarowali zamiar aktywnego zajmowania się legislacją i dochodzeniami. Schumer oskarżył administrację prezydenta Donalda Trumpa o korupcję i chaos, a wśród priorytetów wymienił również obniżenie kosztów dla Amerykanów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kierownictwo partii zasygnalizowało, że planuje skoncentrować się na kwestiach, co do których demokraci mają konsensus. Należą do nich przywrócenie subsydiów dla planów zdrowotnych w ramach ustawy Affordable Care Act oraz próba doprowadzenia do zniesienia ceł wprowadzonych przez Trumpa.

Ograniczenia większości

Jednocześnie 56 miejsc nie pozwoli demokratom samodzielnie odrzucić prezydenckiego weta: wymaga to poparcia dwóch trzecich członków obu izb Kongresu. Taka większość jest również niewystarczająca, aby przełamać obstrukcję parlamentarną w Senacie bez części głosów republikanów.

Przed rozpoczęciem pracy 120. Kongresu 3 stycznia demokraci muszą zdecydować o kierownictwie swojej frakcji. Senator z Maryland Chris Van Hollen ogłosił, że rzuci wyzwanie Schumerowi w walce o stanowisko lidera większości; tajne głosowanie frakcji zaplanowano na 1 grudnia. Wśród kwestii, które mogą pogłębić wewnętrzne podziały, publikacja wymienia pomoc dla Izraela.

Czytaj nas na