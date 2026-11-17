总部位于伦敦的开发商Dar Global宣布将在沙特阿拉伯吉达启动一个综合用途项目，估值约为10亿沙特里亚尔，即2.67亿美元。该公司以5600万美元购得用于开发的土地，据The National报道。

扩大在沙特王国的项目组合

该项目是Dar Global将其在沙特阿拉伯的项目组合扩大至40亿里亚尔，即约10.7亿美元计划的一部分。该计划完成后，该公司估计其全球在开发房地产项目组合将达到约240亿美元。

作为新综合体的一部分，Dar Global计划在吉达推出一个新的国际奢侈品牌。该公司还表示，计划宣布在沙特阿拉伯进行更多土地收购。其合作伙伴包括Trump Organisation、Aston Martin、Automobili Lamborghini、Missoni、Pagani Automobili和W Hotels。

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市场情况

Dar Global首席执行官齐亚德·埃尔·查尔表示，来自61个国家的买家已投资该公司的沙特项目组合。他表示，这表明国际社会对沙特王国房地产市场的信心正在增强。

与此同时，根据JLL的数据，2026年第三季度，利雅得房地产销售交易数量同比下降30.2%，至9100笔，交易额下降51.8%，至85亿里亚尔。在吉达，住宅房地产交易数量下降25.8%，至3100笔，而交易额下降5.8%，至39亿里亚尔。

Dar Global还与Trump Organisation共同在沙特阿拉伯开发三个住宅项目，包括价值10亿美元的吉达Trump Tower，以及位于利雅得瓦迪萨法尔的Trump品牌奢侈项目。

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