Лондонский девелопер Dar Global объявил о запуске многофункционального проекта в Джидде, Саудовская Аравия, ориентировочной стоимостью 1 млрд саудовских риялов, или $267 млн. Компания приобрела земельный участок под застройку за $56 млн, сообщает The National.

Расширение портфеля в королевстве

Проект является частью программы Dar Global по расширению портфеля в Саудовской Аравии до 4 млрд риялов, или примерно $1,07 млрд. После завершения программы глобальный портфель девелоперских проектов компании в разработке, по ее оценке, должен достичь около $24 млрд.

В рамках нового комплекса Dar Global планирует представить в Джидде новый международный люксовый бренд. Компания также заявила о намерении объявить о других приобретениях земельных участков в Саудовской Аравии. Среди ее партнеров — Trump Organisation, Aston Martin, Automobili Lamborghini, Missoni, Pagani Automobili и W Hotels.

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Ситуация на рынке

Генеральный директор Dar Global Зиад Эль-Чаар заявил, что в саудовский портфель компании уже инвестировали покупатели из 61 страны. По его словам, это указывает на растущее международное доверие к рынку недвижимости королевства.

В то же время, по данным JLL, в третьем квартале 2026 года количество сделок по продаже недвижимости в Эр-Рияде сократилось на 30,2% в годовом измерении — до 9 100, а их стоимость упала на 51,8%, до 8,5 млрд риялов. В Джидде количество сделок с жилой недвижимостью снизилось на 25,8% — до 3 100, тогда как их стоимость сократилась на 5,8%, до 3,9 млрд риялов.

Dar Global также реализует в Саудовской Аравии три жилых проекта совместно с Trump Organisation, включая Trump Tower в Джидде стоимостью $1 млрд и люксовый проект под брендом Trump в Вади-Сафаре в Эр-Рияде.

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