Londyński deweloper Dar Global ogłosił uruchomienie wielofunkcyjnego projektu w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej, o szacunkowej wartości 1 mld riali saudyjskich, czyli 267 mln dolarów. Firma kupiła działkę pod zabudowę za 56 mln dolarów, informuje The National.

Rozszerzenie portfela w królestwie

Projekt jest częścią programu Dar Global, którego celem jest rozszerzenie portfela w Arabii Saudyjskiej do 4 mld riali, czyli około 1,07 mld dolarów. Po zakończeniu programu globalny portfel realizowanych przez firmę projektów deweloperskich ma, według jej szacunków, osiągnąć około 24 mld dolarów.

W ramach nowego kompleksu Dar Global planuje zaprezentować w Dżuddzie nową międzynarodową markę luksusową. Firma poinformowała również o zamiarze ogłoszenia kolejnych zakupów działek w Arabii Saudyjskiej. Wśród jej partnerów są Trump Organisation, Aston Martin, Automobili Lamborghini, Missoni, Pagani Automobili i W Hotels.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja na rynku

Dyrektor generalny Dar Global Ziad El Chaar oświadczył, że w saudyjski portfel firmy zainwestowali już nabywcy z 61 krajów. Jego zdaniem wskazuje to na rosnące międzynarodowe zaufanie do rynku nieruchomości w królestwie.

Jednocześnie, według JLL, w trzecim kwartale 2026 roku liczba transakcji sprzedaży nieruchomości w Rijadzie zmniejszyła się o 30,2% rok do roku, do 9 100, a ich wartość spadła o 51,8%, do 8,5 mld riali. W Dżuddzie liczba transakcji dotyczących nieruchomości mieszkaniowych spadła o 25,8%, do 3 100, podczas gdy ich wartość obniżyła się o 5,8%, do 3,9 mld riali.

Dar Global realizuje również w Arabii Saudyjskiej trzy projekty mieszkaniowe wspólnie z Trump Organisation, w tym Trump Tower w Dżuddzie o wartości 1 mld dolarów oraz luksusowy projekt pod marką Trump w Wadi Safar w Rijadzie.

Czytaj nas na