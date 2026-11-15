为期三天的国际法语国家组织（OIF）峰会在柬埔寨首都金边开幕，成员国将在会上选举新一任秘书长。此次会议是在刚果民主共和国与卢旺达围绕该组织领导权发生争议的背景下举行的。

据半岛电视台报道，OIF秘书长四年任期的投票定于周一举行。现任组织负责人、来自卢旺达的路易丝·穆希基瓦博自2018年起担任该职务，正寻求第三个任期。

刚果（金）的候选人

刚果（金）周六撤回了独立运动英雄帕特里斯·卢蒙巴之女朱莉安娜·卢蒙巴的候选人提名，转而支持罗马尼亚前总理达奇安·乔洛什。刚果（金）称，此举旨在围绕一名能够团结组织成员的候选人达成共识。

卢旺达外交部长奥利维耶·恩杜洪吉雷海表示，穆希基瓦博不会撤回其候选人提名。据法新社报道，毛里塔尼亚前部长库姆巴·巴也在参选。

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金沙萨与基加利之间的紧张关系

刚果（金）威胁称，若穆希基瓦博再次当选，该国将退出OIF。金沙萨指责卢旺达支持该国东部的M23组织。刚果、美国和联合国专家也表示存在此类支持，而卢旺达否认这些指控。

预计约20位领导人将出席，其中包括卢旺达总统保罗·卡加梅、刚果（金）总统费利克斯·齐塞克迪、加拿大总理马克·卡尼和越南国家主席苏林。曾主持2024年上届峰会的法国总统埃马纽埃尔·马克龙将把主席职位移交给柬埔寨。法国是OIF 2026年预算的最大出资方，该预算为7170万欧元。

OIF汇集了90个法语通行或被广泛使用法语的国家和政府。该组织拥有53个正式成员、5个准成员和32个观察员。

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