ДР Конго відкликала кандидатку на посаду генсека Франкофонії — Al Jazeera

У Пномпені, столиці Камбоджі, розпочався триденний саміт Міжнародної організації Франкофонії (OIF), на якому держави-учасниці мають обрати нового генерального секретаря. Зустріч відбувається на тлі суперечки між Демократичною Республікою Конго та Руандою щодо керівництва організацією.

Як повідомляє Al Jazeera, голосування за генерального секретаря OIF на чотирирічний термін заплановане на понеділок. Чинна очільниця організації, представниця Руанди Луїза Мушиківабо, яка обіймає посаду з 2018 року, прагне здобути третій термін.

Кандидатура від ДР Конго

ДР Конго в суботу відкликала кандидатуру Джуліани Лумумби — доньки героя боротьби за незалежність Патріса Лумумби — та підтримала колишнього прем’єр-міністра Румунії Дачіана Чолоша. У ДР Конго пояснили цей крок прагненням досягти консенсусу навколо кандидатури, яка могла б об’єднати членів організації.

Міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндухунгірехе заявив, що Мушиківабо не зніматиме своєї кандидатури. За даними AFP, у перегонах також бере участь колишня міністерка Мавританії Кумба Ба.

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Напруження між Кіншасою та Кігалі

ДР Конго погрожує вийти з OIF у разі переобрання Мушиківабо. Кіншаса звинувачує Руанду в підтримці угруповання M23 на сході країни. Конго, США та експерти ООН також заявляють про таку підтримку, тоді як Руанда відкидає ці звинувачення.

Очікується участь близько 20 лідерів, зокрема президента Руанди Пола Кагаме, президента ДР Конго Фелікса Чісекеді, прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента В’єтнаму То Лама. Президент Франції Еммануель Макрон, який головував на попередньому саміті 2024 року, передасть головування Камбоджі. Франція є найбільшим внескодавцем до бюджету OIF на 2026 рік, що становить 71,7 млн євро.

OIF об’єднує 90 держав і урядів, де французькою мовою розмовляють або широко її використовують. Організація має 53 повноправні члени, п’ять асоційованих членів і 32 спостерігачів.

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