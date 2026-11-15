В Пномпене, столице Камбоджи, начался трехдневный саммит Международной организации Франкофонии (OIF), на котором государства-участники должны избрать нового генерального секретаря. Встреча проходит на фоне спора между Демократической Республикой Конго и Руандой о руководстве организацией.

Как сообщает Al Jazeera, голосование за генерального секретаря OIF на четырехлетний срок запланировано на понедельник. Нынешняя глава организации, представительница Руанды Луиза Мушикивабо, занимающая этот пост с 2018 года, стремится получить третий срок.

Кандидатура от ДР Конго

В субботу ДР Конго отозвала кандидатуру Джулианы Лумумбы — дочери героя борьбы за независимость Патриса Лумумбы — и поддержала бывшего премьер-министра Румынии Дачиана Чолоша. В ДР Конго объяснили этот шаг стремлением достичь консенсуса вокруг кандидатуры, которая могла бы объединить членов организации.

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе заявил, что Мушикивабо не будет снимать свою кандидатуру. По данным AFP, в гонке также участвует бывшая министр Мавритании Кумба Ба.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Напряженность между Киншасой и Кигали

ДР Конго угрожает выйти из OIF в случае переизбрания Мушикивабо. Киншаса обвиняет Руанду в поддержке группировки M23 на востоке страны. Конго, США и эксперты ООН также заявляют о такой поддержке, тогда как Руанда отвергает эти обвинения.

Ожидается участие около 20 лидеров, в том числе президента Руанды Пола Кагаме, президента ДР Конго Феликса Чисекеди, премьер-министра Канады Марка Карни и президента Вьетнама То Лама. Президент Франции Эммануэль Макрон, председательствовавший на предыдущем саммите в 2024 году, передаст председательство Камбодже. Франция является крупнейшим вкладчиком в бюджет OIF на 2026 год, который составляет 71,7 млн евро.

OIF объединяет 90 государств и правительств, где говорят по-французски или широко используют французский язык. В организации 53 полноправных члена, пять ассоциированных членов и 32 наблюдателя.

Читай нас в