W Phnom Penh, stolicy Kambodży, rozpoczął się trzydniowy szczyt Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF), podczas którego państwa członkowskie mają wybrać nowego sekretarza generalnego. Spotkanie odbywa się w atmosferze sporu między Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą o kierownictwo organizacji.

Jak informuje Al Jazeera, głosowanie na sekretarza generalnego OIF na czteroletnią kadencję zaplanowano na poniedziałek. Obecna szefowa organizacji, reprezentantka Rwandy Louise Mushikiwabo, która pełni tę funkcję od 2018 roku, ubiega się o trzecią kadencję.

Kandydatura DR Konga

W sobotę DR Konga wycofała kandydaturę Juliany Lumumby, córki bohatera walki o niepodległość Patrice’a Lumumby, i poparła byłego premiera Rumunii Daciana Cioloșa. DR Konga wyjaśniła ten krok dążeniem do osiągnięcia konsensusu wokół kandydatury, która mogłaby zjednoczyć członków organizacji.

Minister spraw zagranicznych Rwandy Olivier Nduhungirehe oświadczył, że Mushikiwabo nie wycofa swojej kandydatury. Według AFP w wyścigu uczestniczy również była minister Mauretanii Coumba Ba.

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Napięcia między Kinszasą a Kigali

DR Konga grozi opuszczeniem OIF w przypadku ponownego wyboru Mushikiwabo. Kinszasa oskarża Rwandę o wspieranie ugrupowania M23 na wschodzie kraju. Kongo, Stany Zjednoczone i eksperci ONZ również twierdzą, że takie wsparcie istnieje, podczas gdy Rwanda odrzuca te oskarżenia.

Oczekiwany jest udział około 20 przywódców, w tym prezydenta Rwandy Paula Kagame, prezydenta DR Konga Félixa Tshisekediego, premiera Kanady Marka Carneya oraz prezydenta Wietnamu Tô Lâma. Prezydent Francji Emmanuel Macron, który przewodniczył poprzedniemu szczytowi w 2024 roku, przekaże przewodnictwo Kambodży. Francja jest największym wpłacającym na budżet OIF na 2026 rok, który wynosi 71,7 mln euro.

OIF zrzesza 90 państw i rządów, w których mówi się po francusku lub język francuski jest szeroko używany. Organizacja ma 53 pełnoprawnych członków, pięciu członków stowarzyszonych i 32 obserwatorów.

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