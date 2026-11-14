电影《埃比尼泽》改编自查尔斯·狄更斯的《圣诞颂歌》，约翰尼·德普饰演斯克鲁奇。该片上映首日票房收入670万美元，并登顶北美票房榜。正如《综艺》报道，该片正在3,535家影院上映。

票房预测

预计《埃比尼泽》在北美首个周末将收入1,800万至2,000万美元。该片还可能在国际市场获得约2,000万美元，其全球总票房可能达到3,800万至4,000万美元。派拉蒙制作该片花费了3,800万美元。

该片由泰·韦斯特执导，他因恐怖三部曲《X》而知名。影片讲述了一名脾气暴躁的商人被过去、现在和未来圣诞节的幽灵拜访的故事。根据CinemaScore调查，观众给予该片“A-”评分。《埃比尼泽》成为德普自2018年《神奇动物：格林德沃之罪》以来八年间的首部大型电影。

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其他上映新片

索尼动作惊悚片《幽灵士兵》由吉姆·卡维泽饰演一名前美国特种部队战士，周五在2,558家影院收入150万美元。预计该片在传统周末的票房为490万美元，上映头五天为800万美元。该片预算为1,800万美元。

亚马逊米高梅出品的抢劫喜剧《如何抢劫银行》由尼古拉斯·霍尔特、佐伊·克拉维茨和皮特·戴维森主演，周五在2,810家影院收入220万美元。由大卫·雷奇执导的该片预计首映周末票房为475万美元。其制作成本超过4,000万美元，观众在CinemaScore调查中给该片打出“B-”。该片在烂番茄的影评人评分为33%。

动画电影《戴帽子的猫》周五收入220万美元，到周日可能获得1,000万美元。《哥斯拉负零》周五获得210万美元；预计其第二个周末票房为750万美元。

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