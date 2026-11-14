Film „Ebenezer” — adaptacja „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa z Johnnym Deppem w roli Scrooge’a — zebrał 6,7 mln dolarów pierwszego dnia wyświetlania i znalazł się na szczycie box office’u w Ameryce Północnej. Jak podaje Variety, film jest wyświetlany w 3 535 kinach.

Prognoza wpływów kasowych

Według prognoz „Ebenezer” zarobi od 18 mln do 20 mln dolarów w Ameryce Północnej podczas debiutanckiego weekendu. Kolejne około 20 mln dolarów film może uzyskać na rynkach międzynarodowych, a jego łączne światowe wpływy mogą wynieść 38–40 mln dolarów. Produkcja filmu Paramount kosztowała 38 mln dolarów.

Reżyserem filmu jest Ti West, znany z horrorowej trylogii „X”. Film opowiada o zrzędliwym przedsiębiorcy, którego odwiedzają duchy minionych, obecnych i przyszłych Świąt Bożego Narodzenia. Według badania CinemaScore widzowie ocenili film na „A-”. „Ebenezer” stał się pierwszym dużym filmem Deppa od ośmiu lat, po „Fantastycznych zwierzętach: Zbrodniach Grindelwalda” z 2018 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne premiery kinowe

Thriller akcji Sony „Żołnierz-duch” z Jimem Caviezelem w roli byłego żołnierza amerykańskich sił specjalnych zarobił w piątek 1,5 mln dolarów w 2 558 kinach. Prognozowane wpływy za tradycyjny weekend wynoszą 4,9 mln dolarów, a za pierwsze pięć dni wyświetlania — 8 mln dolarów. Budżet filmu wyniósł 18 mln dolarów.

Komedia o napadzie „Jak obrabować bank” od Amazon MGM, z Nicholasem Houltem, Zoë Kravitz i Petem Davidsonem, zarobiła w piątek 2,2 mln dolarów w 2 810 kinach. Film w reżyserii Davida Leitcha ma według prognoz zarobić 4,75 mln dolarów podczas premierowego weekendu. Jego produkcja kosztowała ponad 40 mln dolarów, a widzowie w badaniu CinemaScore ocenili film na „B-”. Ocena filmu wśród krytyków w Rotten Tomatoes wynosi 33%.

Film animowany „Kot w kapeluszu” zarobił w piątek 2,2 mln dolarów i może uzyskać 10 mln dolarów do niedzieli. „Godzilla Minus Zero” uzyskał w piątek 2,1 mln dolarów; prognoza na jego drugi weekend wynosi 7,5 mln dolarów.

Czytaj nas na