Ебенезер із Джонні Деппом зібрав $6,7 млн у перший день прокату — Variety

Фільм «Ебенезер» — адаптація «Різдвяної пісні» Чарльза Діккенса з Джонні Деппом у ролі Скруджа — зібрав $6,7 млн у перший день прокату та очолив бокс-офіс у Північній Америці. Як повідомляє Variety, стрічку показують у 3 535 кінотеатрах.

Прогноз касових зборів

За прогнозом, за дебютний вікенд «Ебенезер» збере від $18 млн до $20 млн у Північній Америці. Ще близько $20 млн фільм може отримати на міжнародних ринках, а загальні світові збори можуть становити $38–40 млн. Виробництво картини Paramount коштувало $38 млн.

Режисером стрічки виступив Тай Вест, відомий за горор-трилогією «X». Фільм розповідає про буркотливого підприємця, якого відвідують привиди минулого, теперішнього та майбутнього Різдва. За даними опитування CinemaScore, глядачі оцінили картину на «A-». «Ебенезер» став першим великим фільмом Деппа за вісім років після «Фантастичних звірів: Злочини Ґріндельвальда» 2018 року.

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Інші прем’єри в прокаті

Бойовик-трилер Sony «Солдат-привид» із Джимом Кевізелом у ролі колишнього бійця американського спецназу зібрав $1,5 млн у 2 558 кінотеатрах у п’ятницю. Його прогнозовані збори за традиційний вікенд становлять $4,9 млн, а за перші п’ять днів прокату — $8 млн. Бюджет фільму склав $18 млн.

Комедія про пограбування «Як пограбувати банк» від Amazon MGM із Ніколасом Голтом, Зої Кравіц і Пітом Девідсоном заробила $2,2 млн у 2 810 кінотеатрах у п’ятницю. Стрічці режисера Девіда Літча прогнозують $4,75 млн за стартовий вікенд. Її виробництво коштувало понад $40 млн, а глядачі в опитуванні CinemaScore оцінили фільм на «B-». Рейтинг картини серед критиків на Rotten Tomatoes становить 33%.

Мультфільм «Кіт у капелюсі» зібрав $2,2 млн у п’ятницю та може заробити $10 млн до неділі. «Ґодзілла мінус нуль» отримав $2,1 млн за п’ятницю; прогноз на його другий вікенд становить $7,5 млн.

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