Фильм «Эбенезер» — адаптация «Рождественской песни» Чарльза Диккенса с Джонни Деппом в роли Скруджа — собрал $6,7 млн в первый день проката и возглавил бокс-офис в Северной Америке. Как сообщает Variety, ленту показывают в 3 535 кинотеатрах.

Прогноз кассовых сборов

По прогнозу, за дебютный уикенд «Эбенезер» соберет от $18 млн до $20 млн в Северной Америке. Еще около $20 млн фильм может получить на международных рынках, а общие мировые сборы могут составить $38–40 млн. Производство картины Paramount стоило $38 млн.

Режиссером ленты выступил Тай Уэст, известный по хоррор-трилогии «X». Фильм рассказывает о ворчливом предпринимателе, которого посещают призраки прошлого, настоящего и будущего Рождества. По данным опроса CinemaScore, зрители оценили картину на «A-». «Эбенезер» стал первым крупным фильмом Деппа за восемь лет после «Фантастических тварей: Преступлений Грин-де-Вальда» 2018 года.

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Другие премьеры в прокате

Боевик-триллер Sony «Солдат-призрак» с Джимом Кэвизелом в роли бывшего бойца американского спецназа собрал $1,5 млн в 2 558 кинотеатрах в пятницу. Его прогнозируемые сборы за традиционный уикенд составляют $4,9 млн, а за первые пять дней проката — $8 млн. Бюджет фильма составил $18 млн.

Комедия об ограблении «Как ограбить банк» от Amazon MGM с Николасом Холтом, Зои Кравиц и Питом Дэвидсоном заработала $2,2 млн в 2 810 кинотеатрах в пятницу. Ленте режиссера Дэвида Литча прогнозируют $4,75 млн за стартовый уикенд. Ее производство стоило более $40 млн, а зрители в опросе CinemaScore оценили фильм на «B-». Рейтинг картины среди критиков на Rotten Tomatoes составляет 33%.

Мультфильм «Кот в шляпе» собрал $2,2 млн в пятницу и может заработать $10 млн к воскресенью. «Годзилла минус ноль» получил $2,1 млн за пятницу; прогноз на его второй уикенд составляет $7,5 млн.

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