在美国，民主党人、前州议员乔纳森·克赖斯-汤姆金斯据Decision Desk HQ预测将赢得阿拉斯加州州长选举。据《国会山报》报道，他可能成为20多年来首位当选该职位的民主党人。

计票结果

Decision Desk HQ的数据显示，在已清点90%选票后，克赖斯-汤姆金斯获得50.8%的选票。他的主要对手、共和党人伯纳黛特·威尔逊获得28.1%。这些数据截至周五美国东部时间23时57分。

选举采用排序选择投票制度，共有四名候选人参加普选。除克赖斯-汤姆金斯和威尔逊外，前安克雷奇市长戴夫·布朗森和前州总检察长特雷格·泰勒也参加了选举，两人均为共和党人。

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支持与政治背景

通过夏季初选的民主党人汤姆·贝吉奇撤回了候选资格，并支持克赖斯-汤姆金斯。后者还获得了来自阿拉斯加州的共和党参议员莉萨·穆尔科斯基的支持，并在投票前的筹款额和民调中领先。

37岁的克赖斯-汤姆金斯若就任，将成为阿拉斯加州历史上最年轻的州长。他将接替共和党人迈克·邓利维，后者因任期限制无法参选。邓利维在2022年以超过25个百分点的优势连任。

如果预测得到证实，克赖斯-汤姆金斯将成为自1998年以来首位赢得阿拉斯加州州长选举的民主党人。在这一时期，共和党人的连胜纪录仅被无党派政治人物比尔·沃克打破；他在2014年选举后担任州长。

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