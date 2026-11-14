В США демократ и бывший законодатель штата Джонатан Крайсс-Томкинс, согласно прогнозу Decision Desk HQ, победит на выборах губернатора Аляски. Как сообщает The Hill, он может стать первым демократом, избранным на эту должность более чем за 20 лет.

Результаты подсчета

По данным Decision Desk HQ, после подсчета 90% бюллетеней Крайсс-Томкинс имел 50,8% голосов. Его главная соперница, республиканка Бернадетт Уилсон, набрала 28,1%. Эти данные были доступны по состоянию на 23:57 по восточному времени США в пятницу.

Выборы проходили по системе рейтингового голосования, а в общих выборах участвовали четыре кандидата. Наряду с Крайссом-Томкинсом и Уилсон в выборах участвовали бывший мэр Анкориджа Дейв Бронсон и бывший генеральный прокурор штата Трег Тейлор — оба республиканцы.

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Поддержка и политический контекст

Демократ Том Бегич, прошедший летние праймериз, снял свою кандидатуру и поддержал Крайсса-Томкинса. Последний также получил поддержку сенатора-республиканки от Аляски Лизы Мурковски, а перед голосованием лидировал по объему собранных средств и в опросах.

37-летний Крайсс-Томкинс в случае вступления в должность станет самым молодым губернатором в истории Аляски. Он должен сменить республиканца Майка Данливи, который не мог баллотироваться из-за ограничения числа сроков. Данливи был переизбран в 2022 году с преимуществом более 25 процентных пунктов.

Если прогноз подтвердится, Крайсс-Томкинс станет первым демократом, выигравшим выборы губернатора Аляски с 1998 года. Серию побед республиканцев в этот период прерывал лишь независимый политик Билл Уокер, который занимал пост губернатора после выборов 2014 года.

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