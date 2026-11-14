W USA Demokrata i były stanowy ustawodawca Jonathan Kreiss-Tomkins ma, według prognozy Decision Desk HQ, wygrać wybory na gubernatora Alaski. Jak informuje The Hill, może zostać pierwszym Demokratą wybranym na to stanowisko od ponad 20 lat.

Wyniki liczenia głosów

Według Decision Desk HQ, po przeliczeniu 90% kart do głosowania Kreiss-Tomkins miał 50,8% głosów. Jego główna rywalka, Republikanka Bernadette Wilson, uzyskała 28,1%. Dane te były dostępne według stanu na godz. 23:57 czasu wschodniego USA w piątek.

Wybory odbywały się w systemie głosowania rankingowego, a w wyborach powszechnych uczestniczyło czworo kandydatów. Oprócz Kreissa-Tomkinsa i Wilson w wyborach wzięli udział były burmistrz Anchorage Dave Bronson oraz były prokurator generalny stanu Treg Taylor — obaj Republikanie.

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Poparcie i kontekst polityczny

Demokrata Tom Begich, który przeszedł letnie prawybory, wycofał swoją kandydaturę i poparł Kreissa-Tomkinsa. Ten ostatni otrzymał również poparcie republikańskiej senator z Alaski Lisy Murkowski, a przed głosowaniem prowadził pod względem zebranych środków i w sondażach.

37-letni Kreiss-Tomkins, jeśli obejmie urząd, zostanie najmłodszym gubernatorem w historii Alaski. Ma zastąpić Republikanina Mike'a Dunleavy'a, który nie mógł kandydować z powodu ograniczenia liczby kadencji. Dunleavy został ponownie wybrany w 2022 roku z przewagą ponad 25 punktów procentowych.

Jeśli prognoza się potwierdzi, Kreiss-Tomkins zostanie pierwszym Demokratą, który wygrał wybory gubernatorskie na Alasce od 1998 roku. Serię zwycięstw Republikanów w tym okresie przerwał jedynie niezależny polityk Bill Walker, który objął urząd gubernatora po wyborach w 2014 roku.

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