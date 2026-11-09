G7将在巴黎讨论俄罗斯对乌克兰的战争——《印度教徒报》

11月9日，七国集团国家的外交部长将在法国巴黎开始为期两天的会谈，议题尤其包括结束俄罗斯对乌克兰的战争以及伊朗局势。七国集团成员包括英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国。

据《印度教徒报》报道，欧洲国家打算敦促美国寻求公正解决俄罗斯联邦这一侵略国对乌克兰发动的战争。莫斯科于2022年2月开始全面入侵乌克兰。

在阿布扎比举行的乌克兰问题谈判

巴黎会议将在定于11月10日至11日在阿布扎比举行的、由美国斡旋的莫斯科与基辅之间谈判之前召开。欧洲国家担心乌克兰可能被迫同意不利条件。

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗对RTL电台表示，欧洲方面将派代表参加阿布扎比会议，法国将参与其中。预计美国国务卿马尔科·鲁比奥将出席巴黎会议的两天活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该活动最初计划在马赛举行，但在最后一刻改至巴黎举行。有关方面仅称，改换举办地点是出于组织方面的原因。

伊朗与切尔诺贝利核电站的保护

伊朗将是另一个议题。美国总统唐纳德·特朗普没有排除对该国发动新一轮打击的可能性，其中包括针对所谓的“镐山”——一处疑似核设施。德黑兰否认那里存在核设施。欧洲国家则寻求通过外交方式解决问题，并恢复霍尔木兹海峡的正常航运。

同样在11月9日，法国财政部将举行捐助方会议，为维修切尔诺贝利核电站发生爆炸的反应堆上方的保护穹顶筹集资金。该反应堆于1986年发生爆炸。保护穹顶在去年一次俄罗斯打击中受损。法国部门表示，需要约5亿欧元，而目前筹集的金额仅略超过这一数额的一半。

关注我们在