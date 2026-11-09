G7 w Paryżu omówi wojnę Rosji przeciwko Ukrainie — The Hindu

9 listopada ministrowie spraw zagranicznych państw G7 rozpoczynają w Paryżu we Francji dwudniowe rozmowy poświęcone między innymi zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz sytuacji wokół Iranu. Do Grupy Siedmiu należą Wielka Brytania, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Stany Zjednoczone.

Jak informuje The Hindu, państwa europejskie zamierzają wezwać Stany Zjednoczone do dążenia do sprawiedliwego uregulowania wojny, którą Federacja Rosyjska — państwo agresor — rozpętała przeciwko Ukrainie. Moskwa rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Rozmowy dotyczące Ukrainy w Abu Zabi

Spotkanie w Paryżu odbywa się przed rozmowami między Moskwą a Kijowem, prowadzonymi za pośrednictwem USA, które zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi. Państwa europejskie obawiają się, że Ukraina może zostać zmuszona do zaakceptowania niekorzystnych warunków.

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot powiedział radiu RTL, że Europejczycy będą reprezentowani na spotkaniu w Abu Zabi, a Francja weźmie w nim udział. Oczekuje się, że sekretarz stanu USA Marco Rubio będzie obecny podczas obu dni paryskiego spotkania.

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Wydarzenie początkowo planowano przeprowadzić w Marsylii, jednak w ostatniej chwili przeniesiono je do Paryża. Jako powód zmiany miejsca podano wyłącznie względy organizacyjne.

Iran i ochrona Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej

Kolejnym tematem będzie Iran. Prezydent USA Donald Trump nie wykluczał nowych uderzeń na ten kraj, w tym na tak zwaną Górę Kilofa, podejrzewany obiekt nuklearny. Teheran zaprzecza, że znajduje się tam obiekt nuklearny. Państwa europejskie z kolei dążą do dyplomatycznego uregulowania oraz przywrócenia normalnej żeglugi w Cieśninie Ormuz.

Również 9 listopada francuskie Ministerstwo Finansów zorganizuje konferencję darczyńców, aby zebrać środki na remont osłony ochronnej nad reaktorem Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, który wybuchł w 1986 roku. Osłona została uszkodzona w wyniku rosyjskiego uderzenia w ubiegłym roku. Według francuskiego resortu potrzebne jest około 500 mln euro, podczas gdy zebrano jedynie niewiele ponad połowę tej kwoty.

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