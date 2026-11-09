G7 в Париже обсудит войну России против Украины — The Hindu

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 9 ноября начинают в Париже, Франция, двухдневные переговоры, посвященные, в частности, прекращению войны России против Украины и ситуации вокруг Ирана. В «Группу семи» входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты.

Как сообщает The Hindu, европейские государства намерены призвать США добиваться справедливого урегулирования войны, которую Российская Федерация — государство-агрессор — развязала против Украины. Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Переговоры по Украине в Абу-Даби

Встреча в Париже проходит накануне переговоров при посредничестве США между Москвой и Киевом, запланированных в Абу-Даби на 10–11 ноября. Европейские страны опасаются, что Украину могут вынудить согласиться на невыгодные условия.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил радиостанции RTL, что европейцы будут представлены на встрече в Абу-Даби, а Франция примет в ней участие. Ожидается, что государственный секретарь США Марко Рубио будет присутствовать в оба дня парижской встречи.

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Мероприятие первоначально планировали провести в Марселе, однако в последний момент его перенесли в Париж. В качестве причины изменения места проведения были названы только организационные обстоятельства.

Иран и защита Чернобыльской АЭС

Еще одной темой станет Иран. Президент США Дональд Трамп не исключал новых ударов по стране, в частности по так называемой горе Пикекс — предполагаемому ядерному объекту. Тегеран отрицает, что там находится ядерный объект. Европейские государства, со своей стороны, стремятся к дипломатическому урегулированию и восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе.

Также 9 ноября Министерство финансов Франции проведет донорскую конференцию для сбора средств на ремонт защитного купола над реактором Чернобыльской АЭС, который взорвался в 1986 году. Купол был поврежден в результате российского удара в прошлом году. По данным французского ведомства, необходимо около 500 млн евро, при этом собрано лишь немногим более половины этой суммы.

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