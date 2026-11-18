在伊朗战争背景下，国际能源署执行主任法提赫·比罗尔表示，他看不到令人信服的途径来恢复2026年2月霍尔木兹海峡曾有的局面。他在为《经济学人》撰写的客座文章中强调，战争已削弱了人们对该海峡作为安全可靠的能源和货物供应通道的信任，CNBC报道。

航运风险

比罗尔表示，穿越霍尔木兹海峡的航运已曾一次被阻断，导致石油和天然气市场出现重大震荡。他指出，这种情况可能再次发生，而围绕该海峡的风险认知已长期改变。

在战争于2月28日开始之前，该海峡是运输石油和天然气的关键通道之一。与此同时，波斯湾国家的石油出口已部分恢复：根据该机构11月报告，10月出口量超过战前水平的80%。本周恢复的美伊相互打击中断了直接对抗的暂停，并加剧了对能源流动复苏可持续性的疑虑。

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替代路线与储备

比罗尔提请关注替代路线，特别是沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的管道，这些管道可绕过霍尔木兹海峡。他表示，许多国际能源署成员国在危机期间动用了紧急石油储备，这有助于缓解经济后果。

比罗尔评估认为，能源冲击对东南亚国家影响最为严重，尤其是菲律宾和泰国。它们正考虑建立类似储备。这位国际能源署负责人认为，危机还可能加快各国转向国内能源来源，包括太阳能和风力发电，并增强对核能的兴趣。这需要更可靠的电网和储能系统。

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