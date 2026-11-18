На фоне войны в Иране исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что не видит убедительного пути к восстановлению ситуации, существовавшей в Ормузском проливе в феврале 2026 года. В гостевом эссе для The Economist он подчеркнул, что война подорвала доверие к проливу как к безопасному и надежному маршруту поставок энергоносителей и товаров, сообщает CNBC.

Риски для судоходства

По словам Бироля, судоходство через Ормузский пролив уже однажды было заблокировано, что вызвало значительные потрясения на нефтяном и газовом рынках. Он отметил, что такая ситуация может повториться, а восприятие рисков вокруг пролива изменилось надолго.

До начала войны 28 февраля пролив был одним из ключевых маршрутов транспортировки нефти и газа. В то же время экспорт нефти из стран Персидского залива частично восстановился: в октябре он превысил 80% довоенного уровня, говорится в ноябрьском отчете агентства. Удары между США и Ираном, возобновившиеся на этой неделе, прервали паузу в прямом противостоянии и усилили сомнения в устойчивости восстановления энергетических потоков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Альтернативные маршруты и резервы

Бироль обратил внимание на альтернативные маршруты, в частности трубопроводы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, которые позволяют обходить Ормузский пролив. По его словам, многие члены Международного энергетического агентства во время кризиса использовали аварийные запасы нефти, что помогло смягчить экономические последствия.

По оценке Бироля, энергетический шок сильнее всего затронул страны Юго-Восточной Азии, в частности Филиппины и Таиланд. Они рассматривают создание подобных резервов. По мнению главы МЭА, кризис также может ускорить переход государств на внутренние источники энергии, в том числе солнечную и ветровую генерацию, и усилить интерес к атомной энергетике. Для этого необходимы более надежные электросети и системы накопления энергии.

Читай нас в