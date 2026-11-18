W obliczu wojny w Iranie dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol oświadczył, że nie widzi przekonującej drogi do przywrócenia sytuacji, która istniała w Cieśninie Ormuz w lutym 2026 roku. W gościnnym eseju dla „The Economist” podkreślił, że wojna podważyła zaufanie do cieśniny jako bezpiecznego i niezawodnego szlaku dostaw surowców energetycznych i towarów, informuje CNBC.

Ryzyko dla żeglugi

Według Birola żegluga przez Cieśninę Ormuz została już raz zablokowana, co spowodowało znaczne wstrząsy na rynkach ropy i gazu. Zaznaczył, że taka sytuacja może się powtórzyć, a postrzeganie ryzyka wokół cieśniny zmieniło się na długo.

Przed rozpoczęciem wojny 28 lutego cieśnina była jednym z kluczowych szlaków transportu ropy i gazu. Jednocześnie eksport ropy z krajów Zatoki Perskiej częściowo się odbudował: w październiku przekroczył 80% poziomu sprzed wojny, wynika z listopadowego raportu agencji. Uderzenia między USA a Iranem, które wznowiły się w tym tygodniu, przerwały pauzę w bezpośredniej konfrontacji i nasiliły wątpliwości co do trwałości odbudowy przepływów energii.

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Alternatywne trasy i rezerwy

Birol zwrócił uwagę na alternatywne trasy, w tym rurociągi w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które umożliwiają ominięcie Cieśniny Ormuz. Według niego wielu członków Międzynarodowej Agencji Energetycznej wykorzystało podczas kryzysu awaryjne rezerwy ropy, co pomogło złagodzić skutki gospodarcze.

Według oceny Birola szok energetyczny najmocniej dotknął kraje Azji Południowo-Wschodniej, w szczególności Filipiny i Tajlandię. Rozważają one utworzenie podobnych rezerw. Zdaniem szefa MAE kryzys może także przyspieszyć przechodzenie państw na krajowe źródła energii, w tym energetykę słoneczną i wiatrową, oraz zwiększyć zainteresowanie energetyką jądrową. Wymaga to bardziej niezawodnych sieci elektroenergetycznych i systemów magazynowania energii.

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