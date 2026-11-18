洛杉矶湖人队在加时赛中以118:114击败夏洛特黄蜂队，将连胜纪录延长至九场。昆廷·格莱姆斯得到职业生涯新高的47分，卢卡·东契奇贡献36分，Cyprus Mail报道。

湖人在第四节完成逆转

第三节还剩一分钟时，湖人队落后18分。格莱姆斯在第四节得到21分，其中包括在最后时刻命中一记三分球，将比赛拖入加时。全场他14次三分出手命中10球，这同样是其个人纪录。

东契奇连续第11场比赛得到至少30分。黄蜂队方面，布兰登·米勒得到28分，纳兹·里德拿下23分和11个篮板。对夏洛特队而言，这是他们近10场比赛中的第九场失利。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

比赛日其他赛果

底特律活塞队客场以115:93战胜圣安东尼奥马刺队，终结了对手的12连胜。凯德·坎宁安得到27分，奥萨尔·汤普森距离三双仅差一个篮板：14分、12次助攻和9个篮板。马刺队的维克托·文班亚马得到25分和18个篮板。

纽约尼克斯队以111:102击败多伦多猛龙队，并以一波9:0结束比赛。犹他爵士队以132:107战胜洛杉矶快船队，终结12连败；明尼苏达森林狼队则凭借杰登·麦克丹尼尔斯在比赛还剩2.6秒时的制胜投篮，以106:105险胜波特兰开拓者队。

关注我们在