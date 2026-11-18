Los Angeles Lakers pokonali Charlotte Hornets 118:114 po dogrywce, przedłużając serię zwycięstw do dziewięciu meczów. Quentin Grimes zdobył rekordowe w karierze 47 punktów, a Luka Dončić dołożył 36, informuje Cyprus Mail.

Powrót Lakers w czwartej kwarcie

Na minutę przed końcem trzeciej kwarty Lakers przegrywali różnicą 18 punktów. W czwartej kwarcie Grimes zdobył 21 punktów, w tym trafił rzut za trzy w ostatnich sekundach, który doprowadził do dogrywki. Łącznie trafił 10 z 14 rzutów za trzy punkty, co również jest jego rekordem kariery.

Dončić zdobył co najmniej 30 punktów w 11. meczu z rzędu. W zespole Hornets Brandon Miller uzyskał 28 punktów, a Naz Reid zanotował 23 punkty i 11 zbiórek. Dla drużyny z Charlotte była to dziewiąta porażka w ostatnich 10 meczach.

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Pozostałe wyniki dnia meczowego

Detroit Pistons wygrali na wyjeździe z San Antonio Spurs 115:93, przerywając serię 12 zwycięstw rywali. Cade Cunningham zdobył 27 punktów, a Ausar Thompsonowi zabrakło jednej zbiórki do triple-double: 14 punktów, 12 asyst i dziewięć zbiórek. Victor Wembanyama zdobył dla Spurs 25 punktów i 18 zbiórek.

New York Knicks pokonali Toronto Raptors 111:102, kończąc mecz serią 9:0. Utah Jazz wygrali z Los Angeles Clippers 132:107 i przerwali serię 12 porażek, a Minnesota Timberwolves wyrwali zwycięstwo nad Portland Trail Blazers 106:105 dzięki decydującemu rzutowi Jadena McDanielsa na 2,6 sekundy przed końcem spotkania.

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