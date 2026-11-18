«Лос-Анджелес Лейкерс» обіграли «Шарлотт Горнетс» з рахунком 118:114 в овертаймі та продовжили переможну серію до дев’яти матчів. Квентін Граймс набрав рекордні в кар’єрі 47 очок, а Лука Дончич додав 36, повідомляє Cyprus Mail.

Повернення Лейкерс у четвертій чверті

В останню хвилину третьої чверті «Лейкерс» поступалися 18 очками. У четвертій чверті Граймс набрав 21 очко, зокрема реалізував триочковий кидок у заключні секунди, який перевів гру в овертайм. Загалом він влучив 10 триочкових із 14 спроб — це також його особистий рекорд.

Дончич набрав щонайменше 30 очок в 11-му матчі поспіль. У складі «Горнетс» Брендон Міллер записав до активу 28 очок, а Наз Рід — 23 очки та 11 підбирань. Для команди з Шарлотта це була дев’ята поразка в останніх десяти матчах.

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Інші результати ігрового дня

«Детройт Пістонс» на виїзді перемогли «Сан-Антоніо Сперс» — 115:93, перервавши 12-матчеву переможну серію суперника. Кейд Каннінгем набрав 27 очок, а Аусар Томпсон зупинився за одне підбирання від трипл-даблу: 14 очок, 12 передач і дев’ять підбирань. У «Сперс» Віктор Вембаньяма здобув 25 очок і 18 підбирань.

«Нью-Йорк Нікс» здолали «Торонто Репторс» — 111:102, завершивши матч ривком 9:0. «Юта Джаз» переграли «Лос-Анджелес Кліпперс» — 132:107 та перервали серію з 12 поразок, а «Міннесота Тімбервулвз» вирвали перемогу над «Портленд Трейл Блейзерс» — 106:105 завдяки вирішальному кидку Джейдена Макденіелса за 2,6 секунди до завершення гри.

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