«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Шарлотт Хорнетс» со счётом 118:114 в овертайме, продлив победную серию до девяти матчей. Квентин Граймс набрал рекордные в карьере 47 очков, а Лука Дончич добавил 36, сообщает Cyprus Mail.

Возвращение «Лейкерс» в четвёртой четверти

За минуту до конца третьей четверти «Лейкерс» уступали 18 очков. В четвёртой четверти Граймс набрал 21 очко, в том числе реализовал трёхочковый бросок в заключительные секунды, который перевёл игру в овертайм. Всего он реализовал 10 трёхочковых из 14 попыток — это также его личный рекорд.

Дончич набрал не менее 30 очков в 11-м матче подряд. В составе «Хорнетс» Брэндон Миллер записал на свой счёт 28 очков, а Наз Рид — 23 очка и 11 подборов. Для команды из Шарлотта это было девятое поражение в последних 10 матчах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие результаты игрового дня

«Детройт Пистонс» в гостях победили «Сан-Антонио Сперс» — 115:93, прервав 12-матчевую победную серию соперника. Кейд Каннингем набрал 27 очков, а Аусару Томпсону не хватило одного подбора до трипл-дабла: 14 очков, 12 передач и девять подборов. У «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 25 очков и сделал 18 подборов.

«Нью-Йорк Никс» победили «Торонто Рэпторс» — 111:102, завершив матч рывком 9:0. «Юта Джаз» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» — 132:107 и прервали серию из 12 поражений, а «Миннесота Тимбервулвз» вырвали победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 106:105 благодаря решающему броску Джейдена Макдэниелса за 2,6 секунды до конца игры.

Читай нас в