日本在新加坡以3比2击败巴西——《卫报》

日本国家队在新加坡进行的一场友谊赛中以3比2击败巴西。比赛尾声阶段，拉菲尼亚和巴西队主教练卡洛·安切洛蒂均被罚下。据《卫报》报道。

补时阶段打入制胜球

日本队在比赛前20分钟内便以2比0领先。久保建英和中村敬斗取得进球。巴西队在第33分钟凭借维尼修斯·儒尼奥尔的进球缩小分差。

第75分钟，维尼修斯·儒尼奥尔完成梅开二度并扳平比分。不过，坂本达裕在补时阶段打入日本队的制胜球。拉菲尼亚在第71分钟被换下，但在对手打入制胜球后因在场边抗议而直接吃到红牌。安切洛蒂也在比赛紧张的收官阶段被罚下。

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阿根廷不敌乌拉圭

在另一场友谊赛中，阿根廷在布宜诺斯艾利斯主场以1比2不敌乌拉圭。这是阿根廷队自莱昂内尔·梅西于10月初结束国际比赛生涯后的首场比赛。

第48分钟，莱昂纳多·巴莱尔迪打入乌龙球，5分钟后马克西米利亚诺·阿劳霍将客队的领先优势扩大。胡利安·阿尔瓦雷斯在第73分钟为主队缩小分差。主教练莱昂内尔·斯卡洛尼没有将10号球衣分配给任何球员参加这场比赛，并解释称他尚未确定梅西的继任者。

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