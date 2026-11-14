Япония обыграла Бразилию 3:2 в Сингапуре — The Guardian

Сборная Японии победила Бразилию со счётом 3:2 в товарищеском матче в Сингапуре. В конце встречи были удалены Рафинья, а также главный тренер бразильской команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает The Guardian.

Победный гол в компенсированное время

Японская команда повела 2:0 уже в первые 20 минут матча. Голы забили Такефуса Кубо и Кейто Накамура. Бразилия сократила отставание на 33-й минуте благодаря Винисиусу Жуниору.

На 75-й минуте Винисиус Жуниор оформил дубль и сравнял счёт. Однако в компенсированное время Тацухито Сакамото забил победный для Японии мяч. Рафинью заменили на 71-й минуте, но он получил прямую красную карточку за протесты у бровки после позднего гола соперников. Анчелотти также был удалён в напряжённой концовке игры.

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Аргентина проиграла Уругваю

В другом товарищеском матче Аргентина дома уступила Уругваю со счётом 1:2 в Буэнос-Айресе. Это был первый матч аргентинцев после завершения Лионелем Месси международной карьеры в начале октября.

На 48-й минуте Леонардо Балерди забил автогол, а через пять минут Максимилиано Араухо удвоил преимущество гостей. Хулиан Альварес на 73-й минуте сократил отставание хозяев. Тренер Лионель Скалони не отдал игровой номер 10 ни одному футболисту на этот матч, объяснив, что ещё не определился с преемником Месси.

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