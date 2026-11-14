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Japonia pokonała Brazylię 3:2 w Singapurze — The Guardian

UA.NEWS 14 listopada 2026 15:25
Japonia pokonała Brazylię 3:2 w Singapurze — The Guardian

Reprezentacja Japonii pokonała Brazylię 3:2 w meczu towarzyskim w Singapurze. Pod koniec spotkania czerwone kartki otrzymali Raphinha oraz trener reprezentacji Brazylii Carlo Ancelotti. Poinformował o tym The Guardian.

Zwycięski gol w doliczonym czasie gry

Japońska drużyna objęła prowadzenie 2:0 już w pierwszych 20 minutach meczu. Bramki zdobyli Takefusa Kubo i Keito Nakamura. Brazylia zmniejszyła straty w 33. minucie dzięki Viníciusowi Júniorowi.

W 75. minucie Vinícius Júnior skompletował dublet i doprowadził do remisu. Jednak w doliczonym czasie gry Tatsuhito Sakamoto strzelił dla Japonii zwycięskiego gola. Raphinha został zmieniony w 71. minucie, ale otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę za protesty przy linii bocznej po późnym golu rywali. Ancelotti również został wyrzucony z boiska w nerwowej końcówce spotkania.

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Argentyna przegrała z Urugwajem

W innym meczu towarzyskim Argentyna przegrała u siebie z Urugwajem 1:2 w Buenos Aires. Był to pierwszy mecz Argentyńczyków po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Lionela Messiego na początku października.

W 48. minucie Leonardo Balerdi strzelił gola samobójczego, a pięć minut później Maximiliano Araújo podwyższył prowadzenie gości. Julián Álvarez w 73. minucie zmniejszył straty gospodarzy. Trener Lionel Scaloni nie przydzielił żadnemu piłkarzowi numeru 10 na ten mecz, wyjaśniając, że nie zdecydował jeszcze, kto będzie następcą Messiego.

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