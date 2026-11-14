Японія обіграла Бразилію 3:2 у Сінгапурі — The Guardian

Збірна Японії перемогла Бразилію з рахунком 3:2 у товариському матчі в Сінгапурі. Наприкінці зустрічі вилучили Рафінью, а також головного тренера бразильської команди Карло Анчелотті. Про це повідомляє The Guardian.

Переможний гол у компенсований час

Японська команда повела в рахунку 2:0 вже впродовж перших 20 хвилин матчу. Голи забили Такефуса Кубо та Кейто Накамура. Бразилія скоротила відставання на 33-й хвилині завдяки Вінісіусу Жуніору.

На 75-й хвилині Вінісіус Жуніор оформив дубль і зрівняв рахунок. Однак у компенсований час Тацухіро Сакамото забив переможний для Японії м'яч. Рафінью замінили на 71-й хвилині, але він отримав пряму червону картку за протести біля бровки після пізнього гола суперників. Анчелотті також вилучили в напруженій кінцівці гри.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Аргентина програла Уругваю

В іншому товариському матчі Аргентина вдома поступилася Уругваю з рахунком 1:2 у Буенос-Айресі. Це був перший матч аргентинців після завершення міжнародної кар'єри Ліонелем Мессі на початку жовтня.

На 48-й хвилині Леонардо Балерді забив автогол, а через п'ять хвилин перевагу гостей подвоїв Максиміліано Араухо. Хуліан Альварес на 73-й хвилині скоротив відставання господарів. Тренер Ліонель Скалоні не віддав ігровий номер 10 жодному футболістові на цей матч, пояснивши, що ще не визначив наступника Мессі.

Читай нас у