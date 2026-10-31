肯尼亚国家考试委员会（KNEC）将优先批改120万名参加肯尼亚初中教育评估（KJSEA）的九年级学生的试卷。据Nation Kenya报道，此举旨在确保学生明年能够及时被选拔并录取进入高中。

超过250万人参加评估

基础教育首席秘书约翰·奥洛尔图阿在内罗毕小学介绍肯尼亚小学教育评估（KPSEA）和KJSEA的举行情况时，公布了试卷批改顺序。

10月26日启动的评估共有258万名考生参加。其中，138万人参加了KPSEA，另有120万人参加KJSEA。KPSEA在全国30,965个中心举行，KJSEA则在25,226个中心举行。

KPSEA评估持续三天，即10月26日至28日。KJSEA进行了五天，并于10月30日结束。

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降雨令材料运输受阻

奥洛尔图阿表示，评估过程没有出现重大中断，尽管多个地区的强降雨使考试材料运输变得困难。问题出现在塔纳河县的塔拉萨阿、裂谷北部的卡洛科尔，以及曼德拉县的库图洛。

KNEC迅速采取了措施，包括动用直升机。奥洛尔图阿表示，所有到达评估地点的考生都能够完成评估。

KCSE考试仍在进行

肯尼亚中学教育证书考试（KCSE）也仍在全国进行，该考试于10月19日开始。考生最初参加了报考人数较少科目的考试，包括外语、肯尼亚手语、音乐、家政和计算机学习的口试、听力及实践考试。

必修理论考试将于11月2日开始，考试计划于11月20日结束。KNEC首席执行官戴维·恩詹盖雷呼吁家长检查孩子是否携带手机前往考试中心。此类中心的工作人员也必须关闭手机，并将其交存保管，直至考试结束。

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