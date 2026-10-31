W Kenii Krajowa Rada Egzaminacyjna (KNEC) w pierwszej kolejności będzie sprawdzać prace 1,2 mln uczniów dziewiątych klas, którzy przystąpili do Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA). Ma to zapewnić terminową selekcję i przyjęcie uczniów do szkoły średniej w przyszłym roku, informuje Nation Kenya.

Ponad 2,5 mln uczestników oceniania

Główny sekretarz ds. edukacji podstawowej John Ololtuaa poinformował o kolejności sprawdzania, aktualizując informacje dotyczące przeprowadzenia Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA) i KJSEA w Nairobi Primary School.

Łącznie w ocenianiach, które rozpoczęły się 26 października, wzięło udział 2,58 mln kandydatów. Spośród nich 1,38 mln przystąpiło do KPSEA, a kolejne 1,2 mln — do KJSEA. KPSEA przeprowadzono w 30 965 ośrodkach w całym kraju, a KJSEA — w 25 226 ośrodkach.

Ocena KPSEA trwała trzy dni — od 26 do 28 października. KJSEA przeprowadzano przez pięć dni; zakończyło się 30 października.

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Deszcze utrudniły transport materiałów

Według Ololtuaa ocenianie przebiegło bez istotnych zakłóceń, choć intensywne opady w kilku regionach utrudniły transport materiałów egzaminacyjnych. Problemy wystąpiły w Tarasaa w hrabstwie Tana River, Kalokol w północnej części Wielkiego Rowu Afrykańskiego oraz Kutulo w hrabstwie Mandera.

KNEC niezwłocznie podjęła działania, w tym zaangażowała śmigłowce. Ololtuaa oświadczył, że wszyscy kandydaci, którzy przybyli na ocenianie, mogli je ukończyć.

Egzaminy KCSE trwają

W kraju trwa również Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE), który rozpoczął się 19 października. Początkowo kandydaci zdawali przedmioty z mniejszą liczbą uczestników, w tym egzaminy ustne, ze słuchu i praktyczne z języków obcych, kenijskiego języka migowego, muzyki, gospodarstwa domowego i studiów komputerowych.

Obowiązkowe prace teoretyczne mają rozpocząć się 2 listopada, a zakończenie egzaminów zaplanowano na 20 listopada. Dyrektor generalny KNEC David Njengere wezwał rodziców do sprawdzania, czy dzieci nie zabierają telefonów komórkowych do ośrodków egzaminacyjnych. Pracownicy takich ośrodków również muszą wyłączać telefony i przekazywać je do przechowania do zakończenia egzaminów.

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