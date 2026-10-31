В Кении Национальный экзаменационный совет (KNEC) в первую очередь будет проверять работы 1,2 млн учеников девятых классов, сдававших Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA). Это должно обеспечить своевременный отбор и зачисление школьников в старшую школу в следующем году, сообщает Nation Kenya.

Более 2,5 млн участников оценивания

Главный секретарь по вопросам базового образования Джон Ололтуаа сообщил о порядке проверки, обновляя информацию о проведении Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA) и KJSEA в Nairobi Primary School.

Всего в оцениваниях, начавшихся 26 октября, приняли участие 2,58 млн кандидатов. Из них 1,38 млн сдавали KPSEA, а еще 1,2 млн — KJSEA. KPSEA проводили в 30 965 центрах по стране, KJSEA — в 25 226 центрах.

Оценивание KPSEA длилось три дня — с 26 по 28 октября. KJSEA проводили пять дней; оно завершилось 30 октября.

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Дожди осложнили перевозку материалов

По словам Ололтуаа, оценивание прошло без существенных сбоев, хотя сильные осадки в нескольких районах осложнили транспортировку экзаменационных материалов. Проблемы возникли в Тарасаа в округе Тана-Ривер, Калоколе на севере Рифтовой долины и Кутуло в округе Мандера.

KNEC оперативно принял меры, в том числе задействовал вертолеты. Ололтуаа заявил, что все кандидаты, прибывшие на оценивание, смогли его пройти.

Экзамены KCSE продолжаются

В стране также продолжается Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE), который начался 19 октября. Сначала кандидаты сдавали предметы с меньшим числом участников, в том числе устные, аудиальные и практические экзамены по иностранным языкам, кенийскому жестовому языку, музыке, домоводству и компьютерным дисциплинам.

Обязательные теоретические работы должны начаться 2 ноября, а завершение экзаменов запланировано на 20 ноября. Генеральный директор KNEC Дэвид Ндженгере призвал родителей проверять, не берут ли дети мобильные телефоны в экзаменационные центры. Сотрудники таких центров также должны выключать телефоны и сдавать их на хранение до завершения экзаменов.

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