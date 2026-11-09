开伯尔-普什图省与吉尔吉特-巴尔蒂斯坦将启动边界谈判——《黎明报》

在巴基斯坦，开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪与吉尔吉特-巴尔蒂斯坦首席部长阿姆贾德·侯赛因同意，就两地区之间长期存在的领土争端启动谈判。其中包括尚杜尔山口和巴布萨尔山口，以及迪阿梅尔-巴沙大坝和达苏大坝附近地区，《黎明报》报道。

通过首席秘书进行谈判

该协议是在伊斯兰堡举行的会晤期间达成的。双方同意，首先由两地区的首席秘书审议这一问题，随后将其提交给各自的政治领导层。该倡议旨在通过相互理解和谈判，解决开伯尔-普什图省与吉尔吉特-巴尔蒂斯坦边界沿线村庄的争端。

据该报报道，领土分歧多次导致争议地区社区之间出现紧张局势和暴力冲突。两个地区都声称拥有尚杜尔山口，该地设有世界上海拔最高的马球场，海拔约1.25万英尺。该问题正由行政边界委员会审议。

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连接曼塞赫拉与迪阿梅尔、途经卡甘谷地的巴布萨尔山口，其地位同样尚未由联邦当局确定。争端涉及为拓宽道路而于2001年征用的土地，以及对地块所有者的补偿问题。另有一项争端仍在持续，涉及来自科希斯坦的哈尔班部落与来自迪阿梅尔的托尔部落，争议焦点是迪阿梅尔-巴沙大坝附近一段长8公里的区域。2014年当地发生冲突时，5人死亡，另有15人受伤。2022年，一个由24名成员组成的支尔格会议帮助解决了这场冲突，并为正式划界以及向受影响的科希斯坦居民支付赔偿铺平了道路。

增加飞往吉尔吉特的航班

会晤期间还讨论了伊斯兰堡与吉尔吉特之间的航空连接。目前，巴基斯坦国际航空公司在该航线上使用一架44座ATR飞机。飞机载客量有限，加之因天气状况取消航班，使患者、游客和官员的出行更加困难。吉尔吉特机场无法接纳更大的飞机。

私营航空公司South Air的代表与吉尔吉特-巴尔蒂斯坦首席部长讨论了开通额外航空服务的事宜。一名官员表示，计划在吉尔吉特-巴尔蒂斯坦政府担保下租赁飞机，而South Air将作为合资企业的一部分运营航班。预计伊斯兰堡—吉尔吉特航线将使用适应当地天气条件的飞机。

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