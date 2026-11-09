Хайбер-Пахтунхва и Гилгит-Балтистан начнут переговоры о границах — Dawn

В Пакистане губернатор Хайбер-Пахтунхвы Фейсал Карим Кунди и главный министр Гилгит-Балтистана Амджад Хуссейн договорились начать переговоры по давним территориальным спорам между двумя регионами. Речь, в частности, идет о перевалах Шандур и Бабусар, а также районах вблизи плотин Диамер-Бхаша и Дасу, сообщает Dawn.

Переговоры через главных секретарей

Договоренности были достигнуты во время встречи в Исламабаде. Стороны согласились, что сначала вопрос рассмотрят главные секретари двух регионов, после чего его передадут их политическому руководству. Цель инициативы — урегулировать споры относительно сел вдоль границы Хайбер-Пахтунхвы и Гилгит-Балтистана путем взаимопонимания и переговоров.

По данным издания, территориальные разногласия неоднократно приводили к напряженности и насильственным столкновениям между общинами в спорных районах. Оба региона претендуют на перевал Шандур, где находится самая высокогорная в мире площадка для игры в поло — примерно на высоте 12,5 тысячи футов. Этот вопрос рассматривает комиссия по административным границам.

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Статус перевала Бабусар, который через долину Каган соединяет Маншехру с Диамером, также до сих пор не определен федеральными властями. Спор касался выкупа земель и компенсаций владельцам участков, изъятых в 2001 году для расширения дороги. Отдельно продолжается спор между племенами Харбан из Кохистана и Тор из Диамера относительно восьмикилометрового участка возле плотины Диамер-Бхаша. Во время столкновения в 2014 году там погибли пять человек, еще 15 получили ранения. В 2022 году джирга из 24 членов помогла урегулировать конфликт и открыла путь к официальной демаркации и выплатам компенсаций пострадавшим жителям Кохистана.

Дополнительные рейсы в Гилгит

На встрече также обсудили авиасообщение между Исламабадом и Гилгитом. Сейчас Pakistan International Airlines использует на этом маршруте самолет ATR на 44 места. Ограниченная вместимость самолета и отмена рейсов из-за погодных условий осложняют поездки для пациентов, туристов и чиновников. Аэропорт Гилгита не может принимать более крупные самолеты.

Представители частной авиакомпании South Air обсудили с главным министром Гилгит-Балтистана запуск дополнительного авиасообщения. По информации чиновника, самолеты планируют арендовать под гарантии правительства Гилгит-Балтистана, а South Air должна выполнять рейсы в рамках совместного предприятия. Ожидается, что на маршруте Исламабад-Гилгит будут использоваться самолеты, приспособленные к погодным условиям региона.

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