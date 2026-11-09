Европейский Союз может сократить ориентировочную норму провоза сигарет для личного пользования из других государств ЕС с четырех блоков до одного — 200 сигарет. Как сообщает Der Spiegel, соответствующее положение содержится в документе председательства Ирландии в Совете ЕС, а министры финансов стран Евросоюза могут одобрить его в понедельник днем.

Норма в 200 сигарет

Сейчас в Германию можно ввезти из другой страны ЕС до четырех блоков сигарет для личного потребления. Часть государств-членов выступала за лимит в 400 сигарет, другие — за 200. Согласно документу, должны зафиксировать именно норму в 200 сигарет.

В то же время государства ЕС смогут смягчать это правило и устанавливать более высокий лимит. Новые требования являются частью директивы ЕС о налогообложении табачных изделий. Страны-члены должны перенести ее положения в национальное законодательство в следующем году, а правила должны вступить в силу в начале 2028 года.

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Изменения для электронных сигарет

Директива также предусматривает новые минимальные ставки налогообложения сигарет и продукции для электронных сигарет. Для Германии это не будет иметь последствий в отношении налоговых ставок, поскольку они уже превышают предложенные минимальные уровни.

В то же время разрешенный объем жидкостей для электронных сигарет, которые можно ввозить из других стран ЕС, планируют снизить со 100 до 40 миллилитров. Глава немецкого объединения Bündnis für Tabakfreien Genuss Дастин Дальманн назвал 40 миллилитров справедливым количеством для поездки и заявил, что более низкий ориентировочный лимит может сдержать крупные покупки за границей из-за разницы в налогах.

По данным издания, ужесточение ограничений может уменьшить объем сигарет, ввозимых в Германию из Люксембурга, Австрии, Польши и Чехии, где они стоят дешевле. Представители табачной отрасли при этом опасаются, что это может стимулировать черный рынок.

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