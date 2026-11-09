Chajber Pasztunchwa i Gilgit-Baltistan rozpoczną rozmowy graniczne — Dawn

W Pakistanie gubernator Chajber Pasztunchwy Faisal Karim Kundi i szef rządu Gilgit-Baltistanu Amjad Hussain uzgodnili rozpoczęcie rozmów w sprawie wieloletnich sporów terytorialnych między dwoma regionami. Chodzi w szczególności o przełęcze Shandur i Babusar, a także obszary w pobliżu zapór Diamer-Bhasha i Dasu, informuje Dawn.

Rozmowy za pośrednictwem głównych sekretarzy

Porozumienie osiągnięto podczas spotkania w Islamabadzie. Strony uzgodniły, że najpierw sprawą zajmą się główni sekretarze obu regionów, po czym zostanie ona przekazana ich przywództwu politycznemu. Celem inicjatywy jest rozwiązanie sporów dotyczących wsi wzdłuż granicy Chajber Pasztunchwy i Gilgit-Baltistanu poprzez wzajemne zrozumienie i negocjacje.

Według gazety różnice terytorialne wielokrotnie prowadziły do napięć i gwałtownych starć między społecznościami na spornych obszarach. Oba regiony roszczą sobie prawa do przełęczy Shandur, gdzie znajduje się najwyżej położone na świecie boisko do polo — na wysokości około 12,5 tys. stóp. Sprawę rozpatruje komisja ds. granic administracyjnych.

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Status przełęczy Babusar, która przez dolinę Kaghan łączy Mansehrę z Diamerem, również nie został jeszcze określony przez władze federalne. Spór dotyczył wykupu ziemi i odszkodowań dla właścicieli działek przejętych w 2001 roku w celu poszerzenia drogi. Osobno trwa spór między plemieniem Harban z Kohistanu a plemieniem Thor z Diameru o ośmiokilometrowy odcinek w pobliżu zapory Diamer-Bhasha. Podczas starcia w 2014 roku zginęło tam pięć osób, a kolejnych 15 zostało rannych. W 2022 roku 24-osobowa dżirga pomogła uregulować konflikt i utorowała drogę do oficjalnej demarkacji oraz wypłaty odszkodowań poszkodowanym mieszkańcom Kohistanu.

Dodatkowe loty do Gilgitu

Podczas spotkania omówiono także połączenie lotnicze między Islamabadem a Gilgitem. Pakistan International Airlines wykorzystuje obecnie na tej trasie 44-miejscowy samolot ATR. Ograniczona pojemność samolotu oraz odwoływanie lotów z powodu warunków pogodowych utrudniają podróże pacjentom, turystom i urzędnikom. Lotnisko w Gilgicie nie może przyjmować większych samolotów.

Przedstawiciele prywatnej linii lotniczej South Air omówili z szefem rządu Gilgit-Baltistanu uruchomienie dodatkowego połączenia lotniczego. Według urzędnika samoloty mają być leasingowane pod gwarancje rządu Gilgit-Baltistanu, a South Air ma wykonywać loty w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Oczekuje się, że na trasie Islamabad-Gilgit będą wykorzystywane samoloty przystosowane do warunków pogodowych regionu.

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