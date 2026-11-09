Frakcje NUMSA wymieniły się decyzjami o zawieszeniu — TimesLIVE

W Republice Południowej Afryki frakcje Narodowego Związku Zawodowego Metalowców RPA (NUMSA) wymieniły się decyzjami o zawieszeniu. Jak informuje TimesLIVE, Irvin Jim i regionalni liderzy związku przedstawili sobie również wzajemne ultimata w obliczu narastających napięć.

Kryzys przywództwa

Publikacja charakteryzuje sytuację jako pogłębiający się kryzys przywództwa w NUMSA. Wzajemne decyzje o zawieszeniu i ultimata stały się kolejnym przejawem wewnętrznej konfrontacji w związku.

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Briefing w Boksburgu

W niedawnym briefingu dla mediów w hotelu Birchwood w Boksburgu uczestniczyli grupa koordynacyjna NUMSA, regionalny sekretarz regionu JC Bez Mntsedisi Kwababa, były sekretarz generalny związku S'lumko Nondwangu oraz przewodniczący regionu Sedibeng Junior Gusha.

Wewnętrzne spory mogą osłabić pozycję NUMSA jako filaru Południowoafrykańskiej Federacji Związków Zawodowych (SAFTU) przed kluczowymi wyborami, zauważa TimesLIVE.

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