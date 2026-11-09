Фракції NUMSA обмінялися рішеннями про відсторонення — TimesLIVE

У ПАР фракції Національної спілки металістів Південної Африки (NUMSA) обмінялися рішеннями про відсторонення. Як повідомляє TimesLIVE, Ірвін Джим і регіональні лідери профспілки також висунули одне одному ультиматуми на тлі посилення напруженості.

Криза керівництва

Видання характеризує ситуацію як поглиблення кризи керівництва NUMSA. Взаємні рішення про відсторонення та ультиматуми стали черговим проявом внутрішнього протистояння в профспілці.

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Брифінг у Боксбурзі

На нещодавньому брифінгу для медіа в готелі Birchwood у Боксбурзі були присутні координаційна група NUMSA, регіональний секретар регіону JC Bez Мнцедісі Квабаба, колишній генеральний секретар профспілки С'лумко Нондвангу та голова регіону Sedibeng Джуніор Гуша.

Внутрішні суперечки можуть послабити позиції NUMSA як опори Південноафриканської федерації профспілок SAFTU напередодні ключових виборів, зазначає TimesLIVE.

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