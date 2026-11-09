Фракции NUMSA обменялись решениями об отстранении — TimesLIVE

В ЮАР фракции Национального союза металлистов Южной Африки (NUMSA) обменялись решениями об отстранении. Как сообщает TimesLIVE, Ирвин Джим и региональные лидеры профсоюза также выдвинули друг другу ультиматумы на фоне усиления напряженности.

Кризис руководства

Издание характеризует ситуацию как углубление кризиса руководства NUMSA. Взаимные решения об отстранении и ультиматумы стали очередным проявлением внутреннего противостояния в профсоюзе.

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Брифинг в Боксбурге

На недавнем брифинге для СМИ в отеле Birchwood в Боксбурге присутствовали координационная группа NUMSA, региональный секретарь региона JC Bez Мнцедиси Квабаба, бывший генеральный секретарь профсоюза С'лумко Нондвангу и председатель региона Sedibeng Джуниор Гуша.

Внутренние споры могут ослабить позиции NUMSA как опоры Южноафриканской федерации профсоюзов (SAFTU) в преддверии ключевых выборов, отмечает TimesLIVE.

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