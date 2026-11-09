W Australii 16-letniemu nastolatkowi wymierzono trzyletni nakaz resocjalizacji w społeczności zamiast kary więzienia w sprawie przygotowań do zamachu terrorystycznego w Sydney. Chłopak, którego nazwiska nie ujawniono, przyznał się do winy w sierpniu tego roku, podaje ABC News.

Zatrzymanie w wieku 14 lat

Policja federalna zatrzymała nastolatka w jego domu w zachodniej części Sydney w sierpniu 2024 roku, gdy właśnie skończył 14 lat. Postawiono mu zarzut podejmowania działań w celu przygotowania zamachu terrorystycznego. Maksymalna kara za to przestępstwo to dożywotnie pozbawienie wolności.

Sąd usłyszał, że chłopak szukał w internecie instrukcji dotyczących wykonania bomby w szybkowarze i badał potencjalne cele, w tym linię mety Maratonu Sydney w pobliżu Sydney Opera House. Przez pięć tygodni w 2024 roku rozpowszechniał także w internecie materiały ekstremistyczne, wychwalał Al-Kaidę w szyfrowanych komunikatorach i próbował skontaktować się e-mailem z żyjącym sprawcą zamachu bombowego podczas Maratonu Bostońskiego.

Ocena sądu

Sędzia Stephen Campbell uznał, że poziom przygotowań znajdował się na najmniej poważnym krańcu możliwego zakresu. Jak stwierdził, wyszukiwania chłopaka nie były zaawansowane, nie próbował on ukrywać swoich działań, nie pozyskał materiałów do wykonania urządzenia wybuchowego ani nie wyznaczył daty ataku.

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Sędzia zauważył również, że korespondencja nastolatka wskazywała na „wysoki poziom naiwności”. Doszedł do wniosku, że chłopak nie nakłaniał innych do ekstremizmu, a dowodów na przygotowania do nieuchronnego ataku nie było.

Warunki decyzji

Sąd uwzględnił, że po aresztowaniu nastolatek wyrzekł się islamskiego ekstremizmu, wyraził skruchę i uznał odpowiedzialność prawną. Sędzia uważa, że prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa jest bardzo niskie.

Zgodnie z warunkami trzyletniego nakazu młody mężczyzna musi przekazać pracownikowi wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich hasło do telefonu, uczestniczyć w programach deradykalizacyjnych lub szkoleniach wskazanych przez służbę oraz nie mieć dostępu do szyfrowanych komunikatorów.

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