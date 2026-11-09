在澳大利亚，一名16岁少年因涉嫌准备在悉尼发动恐怖袭击，被判处为期三年的社区矫正令，免于监禁。这名未被公开姓名的男孩于今年8月认罪，澳大利亚广播公司新闻报道。

14岁时被捕

联邦警察于2024年8月在这名少年的悉尼西部住所将其逮捕，当时他刚满14岁。他被控实施为准备恐怖袭击而采取的行为。这项罪行的最高刑罚为终身监禁。

法庭获悉，这名男孩曾在网上搜索制作高压锅炸弹的说明，并研究潜在目标，包括悉尼歌剧院附近悉尼马拉松赛的终点线。2024年的五周内，他还在网上传播极端主义材料，在加密通讯应用中赞扬“基地组织”，并试图通过电子邮件联系波士顿马拉松爆炸案中幸存的实施者。

法院的评估

法官斯蒂芬·坎贝尔认定，其准备程度处于可能范围内最不严重的一端。他表示，这名男孩的搜索并不复杂，他没有试图掩盖自己的行为，没有获取制造爆炸装置的材料，也没有确定袭击日期。

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法官还指出，该少年的通信内容显示出“高度的天真”。他得出结论认为，这名男孩没有诱使他人走向极端主义，也没有证据表明他在准备迫在眉睫的袭击。

决定的条件

法院考虑到，这名少年在被捕后放弃了伊斯兰极端主义，表达了悔意，并承认法律责任。法官认为，他再次违法的可能性非常低。

根据这项为期三年的命令，这名年轻人必须向青少年司法服务机构工作人员提供手机密码，按照该机构的指示参加去极端化项目或培训，并且不得使用加密通讯应用。

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