当地消息人士向Asharq Al-Awsat表示，在也门达马尔省，胡塞武装在两个月内损失了1400多名武装人员。据消息人士称，死者曾在多个战线作战，包括塔伊兹、达利省、焦夫省、西部海岸和马里卜。

展览与葬礼

胡塞武装在位于萨那以南约100公里处的达马尔，以及该省12个地区举办了死者照片展览。当地消息人士称，该组织利用这些活动和葬礼队伍吸引新的武装人员并补充损失。

消息人士称，在达马尔市，死者照片被用于装饰街区、主要街道、学校、清真寺和政府建筑。类似展览还在维萨卜阿里、阿尼斯、杜兰阿尼斯、维萨卜萨菲勒、马格里卜阿尼斯、杰贝勒沙尔克、贾赫兰、迈法阿特阿尼斯、哈达、马纳尔和乌特马等地区举行。

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对居民施压

当地消息人士表示，展板上展示的不仅有前线武装人员，还有参与动员、招募和安全行动的人员，以及被胡塞武装派往作战的政府雇员、教育工作者和学生。消息人士还称，展览中有儿童和未成年人的照片。

当地活动人士称，尽管居民面临组织集体参观的压力，纪念展览的参观人数仍然较少。与此同时，胡塞武装继续举行葬礼队伍，并在全省街道上张贴死者肖像和教派口号。

知情的也门消息人士还估计，该组织用于印刷照片、组织展览和相关活动的支出达数十亿也门里亚尔。这发生在胡塞武装控制地区人道状况恶化、贫困加剧以及居民购买力下降的背景下。

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