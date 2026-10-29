В йеменской провинции Дамар хуситы потеряли более 1400 бойцов за два месяца, сообщают местные источники, на которые ссылается Asharq Al-Awsat. По их словам, погибшие воевали на нескольких направлениях, в том числе в Таизе, Ад-Дали, Эль-Джауфе, на западном побережье и в Марибе.

Выставки и похороны

Хуситы организовали в Дамаре, расположенном примерно в 100 км к югу от Саны, а также в 12 районах провинции выставки фотографий погибших. Местные источники утверждают, что группировка использует эти мероприятия и похоронные процессии для привлечения новых бойцов и восполнения потерь.

В городе Дамар фотографиями погибших, по данным источников, оформили кварталы, главные улицы, школы, мечети и правительственные здания. Подобные экспозиции также развернули в районах Висаб-эль-Али, Анис, Дуран-Анис, Висаб-эс-Сафиль, Магриб-Анис, Джебель-эш-Шарк, Джахран, Майфаат-Анис, Аль-Хада, Аль-Манар и Утма.

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Давление на жителей

По словам местных источников, среди изображенных на стендах есть не только бойцы с фронта, но и люди, вовлеченные в мобилизацию, вербовку и силовые операции, а также государственные служащие, педагоги и студенты, которых хуситы отправляли воевать. Источники также заявили, что на выставках были фотографии детей и несовершеннолетних.

Местные активисты утверждают, что посещаемость мемориальных экспозиций была низкой, несмотря на давление на жителей с требованием организовывать групповые визиты. В то же время хуситы продолжают похоронные процессии и размещают портреты погибших и сектантские лозунги на улицах провинции.

Осведомленные йеменские источники также оценили расходы группировки на печать фотографий, организацию выставок и связанных мероприятий в миллиарды йеменских риалов. Это происходит на фоне ухудшения гуманитарных условий, бедности и снижения покупательной способности населения на территориях под контролем хуситов.

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