W jemeńskiej prowincji Dhamar Huti stracili ponad 1400 bojowników w ciągu dwóch miesięcy, podają lokalne źródła, na które powołuje się Asharq Al-Awsat. Według nich polegli walczyli na kilku frontach, w tym w Taiz, Ad-Dali, Al-Dżaufie, na zachodnim wybrzeżu i w Maribie.

Wystawy i pogrzeby

Huti zorganizowali w Dhamar, położonym około 100 km na południe od Sany, a także w 12 dystryktach prowincji wystawy zdjęć poległych. Lokalne źródła twierdzą, że ugrupowanie wykorzystuje te wydarzenia i kondukty pogrzebowe do pozyskiwania nowych bojowników oraz uzupełniania strat.

W mieście Dhamar, według źródeł, zdjęciami poległych udekorowano dzielnice, główne ulice, szkoły, meczety i budynki rządowe. Podobne ekspozycje zorganizowano także w dystryktach Wusab al-Ali, Anis, Duran Anis, Wusab as-Safil, Maghrib Anis, Dżabal asz-Szark, Dżahran, Majfaat Anis, Al-Hada, Al-Manar i Utma.

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Presja na mieszkańców

Według lokalnych źródeł wśród przedstawionych na tablicach znajdują się nie tylko bojownicy z frontu, ale także osoby zaangażowane w mobilizację, werbunek i operacje siłowe, a także urzędnicy państwowi, nauczyciele i studenci, których Huti wysyłali do walki. Źródła podały również, że na wystawach znajdowały się zdjęcia dzieci i osób niepełnoletnich.

Lokalni aktywiści twierdzą, że frekwencja na ekspozycjach pamięci była niska, mimo presji wywieranej na mieszkańców, aby organizowali grupowe wizyty. Jednocześnie Huti kontynuują procesje pogrzebowe i umieszczają na ulicach prowincji portrety poległych oraz sekciarskie hasła.

Poinformowane jemeńskie źródła oszacowały również wydatki ugrupowania na druk zdjęć, organizację wystaw i powiązanych wydarzeń na miliardy jemeńskich riali. Dzieje się to w warunkach pogarszającej się sytuacji humanitarnej, ubóstwa i spadku siły nabywczej ludności na terytoriach kontrolowanych przez Huti.

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