加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿左翼媒体Progress Report的前记者邓肯·金尼承认了在一起纪念碑破坏案中被控刑事损坏财物的罪名。据《耶路撒冷邮报》报道，该案将于2027年1月25日宣判。

2021年，罗曼·舒赫维奇半身像上出现了“Actual Nazi”的字样，而党卫军“加利西亚”师纪念碑上则出现了“Nazi Monument”和“14th Waffen SS”的字样。金尼起初对两项指控不认罪：损坏财物和损坏战争纪念碑。

监控录像和致该综合设施的信件

根据法庭文件，监控摄像头拍到金尼于2021年8月10日午夜过后不久在舒赫维奇纪念碑上涂写。八小时后，摄像头还拍到他给该纪念碑拍照。

此后，金尼向乌克兰青年团结综合设施的工作人员发送了一封电子邮件，该半身像位于该设施内。他在邮件中称，Progress Report收到了受损纪念碑的照片，并询问该设施能否评论这一事件，以及是否认为舒赫维奇是纳粹分子或纳粹合作者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

金尼此前声称，他因批评埃德蒙顿警方而受到迫害，并有人试图让他噤声。庭审结束后，他和他的律师汤姆·恩格尔拒绝发表评论。

Progress Report的反应

Progress Report董事会谴责了其前雇员的行为。该机构表示，实施犯罪后又将其报道得仿佛是他人所为，是对新闻伦理的严重违反。声明还指出，金尼此前一直坚称自己无罪。

预计在宣判时，检察官将撤销损坏战争纪念碑这一较严重的指控。该项指控最高可判处10年监禁。Friends of Simon Wiesenthal Center、B’nai Brith Canada、埃德蒙顿犹太人联合会的代表，以及当地政治人士和学者，多年来一直呼吁移除这些纪念碑。

阿尔伯塔大学历史学荣休教授约翰-保罗·希姆卡表示，不应为对大规模杀戮负有责任的人竖立纪念碑。他还指出，对武装党卫军成员的纪念设施问题正在不同国家讨论。

关注我们在